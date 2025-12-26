「鍋を食べる機会が多くなってマンネリしがち」という方におすすめの、人気料理研究家・リュウジさん直伝のレシピを紹介します。「至高の鶏鍋」は、ワンパンで手軽に調理できるのもうれしいポイント。スープもすべて飲み干したくなるおいしさです！

鶏のうま味を存分に味わえる究極の鍋

白菜から汁がたっぷり出てくるので、水分は少なめでOK。鶏のうま味がしみて、永遠に食べられます。〆はラーメンで。

●至高の鶏鍋

【材料（2〜3人分）】

鶏モモ肉（ひと口大に切る） 2枚（600g）

＜下味＞［液体塩こうじ 大さじ3］

長ネギ（4cm長さに切る） 150g（太め1本）

白菜（ざく切り） 550g（大きめ1/4玉）

好きなキノコ（リュウジさんはヒラタケ推し） 100g

＜調味料＞［顆粒鶏ガラスープの素小さじ2 ガーリックパウダー12ふり］

＜仕上げ＞［粗びきコショウ（黒）少し 塩、レモン各適量］

水 400mL（好みの味に合わせて調節してもOK）



【つくり方】

（1） 肉に塩こうじをまぶし、15分ほどおく。

（2） フライパンに油（分量外）を中火で熱し、肉を皮目を下にして入れる。隙間にネギを並べる。ネギは鍋肌に押しつけるようにして、焼き色がつくようにする。

（3） 肉とネギを端に寄せ、残りの野菜と調味料、水を入れる。15分ほど煮て粗びき黒コショウをふり、塩とレモンで食べる。

残りの野菜を入れるときに、ネギと肉を分け、白菜とキノコも分けて入れると、食べるときに具材を別々に食べられる。