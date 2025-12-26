料理研究家リュウジさんの「至高の鶏鍋」レシピ。鶏と野菜のうま味が溶けだしたスープが絶品
「鍋を食べる機会が多くなってマンネリしがち」という方におすすめの、人気料理研究家・リュウジさん直伝のレシピを紹介します。「至高の鶏鍋」は、ワンパンで手軽に調理できるのもうれしいポイント。スープもすべて飲み干したくなるおいしさです！
鶏のうま味を存分に味わえる究極の鍋
白菜から汁がたっぷり出てくるので、水分は少なめでOK。鶏のうま味がしみて、永遠に食べられます。〆はラーメンで。
●至高の鶏鍋
【材料（2〜3人分）】
鶏モモ肉（ひと口大に切る） 2枚（600g）
＜下味＞［液体塩こうじ 大さじ3］
長ネギ（4cm長さに切る） 150g（太め1本）
白菜（ざく切り） 550g（大きめ1/4玉）
好きなキノコ（リュウジさんはヒラタケ推し） 100g
＜調味料＞［顆粒鶏ガラスープの素小さじ2 ガーリックパウダー12ふり］
＜仕上げ＞［粗びきコショウ（黒）少し 塩、レモン各適量］
水 400mL（好みの味に合わせて調節してもOK）
【つくり方】
（1） 肉に塩こうじをまぶし、15分ほどおく。
（2） フライパンに油（分量外）を中火で熱し、肉を皮目を下にして入れる。隙間にネギを並べる。ネギは鍋肌に押しつけるようにして、焼き色がつくようにする。
（3） 肉とネギを端に寄せ、残りの野菜と調味料、水を入れる。15分ほど煮て粗びき黒コショウをふり、塩とレモンで食べる。
残りの野菜を入れるときに、ネギと肉を分け、白菜とキノコも分けて入れると、食べるときに具材を別々に食べられる。