お正月を前に12月26日、徳島市の鷲の門では、恒例のしめ飾りの取り付けが行われました。徳島市では毎年、仕事納めの日に徳島中央公園の鷲の門にしめ飾りを取り付けています。26日の朝は、遠藤市長が高さ4ｍの位置にある鷲の門中央の冠木に、長さ約1ｍ、重さ約3キロのしめ飾りを取り付けました。また、鷲の門と徳島城博物館前には、高さ3ｍの門松がそれぞれ設置されました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「今年は、徳島市は大きな災害