俳優の岡田将生さんを起用したゆうちょ銀行の新テレビCM「ゆうちょバス」シリーズ第二弾が、12月27日から全国で順次放送されます。昨年度に好評だったシリーズの続編で、今回は「年金受取口座」と「お子様名義の口座」をテーマにした2本が制作されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】CMで岡田さんが演じるのは、どこか不思議でありながら、やさしく頼もしい「ゆうちょに詳しい謎の男性」です。日本郵政