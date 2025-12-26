俳優の岡田将生さんを起用したゆうちょ銀行の新テレビCM「ゆうちょバス」シリーズ第二弾が、12月27日から全国で順次放送されます。

昨年度に好評だったシリーズの続編で、今回は「年金受取口座」と「お子様名義の口座」をテーマにした2本が制作されました。

CMで岡田さんが演じるのは、どこか不思議でありながら、やさしく頼もしい「ゆうちょに詳しい謎の男性」です。日本郵政グループの広告でおなじみの3色の鳥・チッチチとともに登場し、ゆったりとした独特の世界観の中で、ゆうちょ銀行の身近さや使いやすさをやさしく伝えていきます。

■ 12月27日と1月5日に公開

12月27日から放送される「3色の鳥・ゆうちょバス 年金受取口座」篇では、明るく好奇心旺盛なご婦人と岡田さんの軽やかなやり取りが描かれています。

全国津々浦々に郵便局やゆうちょ銀行がある安心感や、丁寧な対応が自然な会話の中に織り込まれ、「年金受取ならゆうちょ銀行」というメッセージがさりげなく印象づけられます。また、30秒版ではほかのシニア世代も加わり、にぎやかで温かな雰囲気とともに表現されています。

2026年1月5日から放送される「3色の鳥・ゆうちょバス お子様口座」篇では、子ども名義の口座開設がテーマです。

親と同じ銀行で口座を持てる便利さや、将来どこに住むことになっても全国に拠点があるという安心感が、口座を作りに訪れた夫婦と岡田さんの会話を通して伝えられます。30秒版では赤ちゃんと、岡田さんとの微笑ましいやり取りが加わることで、より一層ほっこりとした空気に包まれています。

■ 岡田さんが赤ちゃんをあやす場面も

撮影中には、赤ちゃんの機嫌が少し悪くなった場面もあったそうですが、そんなとき岡田さんが自然にあやす姿が見られたといいます。現場は終始和やかな雰囲気で、その様子は「お客さまに寄り添う」ゆうちょ銀行の姿勢そのものだったとスタッフは振り返っています。

今回のCMは、日本郵政グループ4社が横断して取り組むコミュニケーション施策の一環として制作されました。新規の年金受取や、0歳からの口座開設を対象としたおトクなキャンペーン情報も含まれており、CMとあわせて特設サイトでも詳しい情報が紹介されています。

