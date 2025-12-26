韓国で、銀行圏の融資延滞率が再び上昇の兆しを見せている。10月末時点で国内の銀行のウォン建て融資延滞率は0.58％となり、1カ月で0.07％ポイント上昇した。四半期中には延滞率が上がりやすい季節的要因が作用するが、内訳を見ると中小法人の急激な延滞率上昇が見られた。【韓国銀行】「今の韓国は日本のバブル崩壊直前と似ている」12月26日、金融監督院によると、10月末時点の国内の銀行のウォン建て融資延滞率（1カ月以上の元利