東京・丸の内を歩く人たち＝11月2026年度予算案は、与党になった日本維新の会が主張してきた高校の授業料や小学校給食の無償化が盛り込まれた。物価高に苦しむ子育て世帯への支援も充実。一方で、現役世代の保険料負担を軽減するために、高額療養費制度を見直し、高額な医療費を支払う患者の自己負担上限額を引き上げる。高校生の授業料は保護者の収入要件を撤廃した上で、私立の全日制高校で年45万7千円まで助成する。授業料