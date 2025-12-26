伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１７回は２年ぶり７１回目出場の東農大。＊＊＊＊１６年ぶりのシード奪回へ、大エースを軸に一致団結して挑む。１０月の箱根予選会は、２４年の予選会で１０位の順大に歴代最少１秒差に泣いた雪辱を果たし、６位で２年ぶりの出場切符を手にした。小指監督は「目標はシード権獲得」と言い切る。