徳島市が生活保護受給者に「賞味期限切れの食料品」を同意書にサインを得たうえで配布していた問題を受け、12月25日、市民団体でつくる協議会が、年末年始の支援策の検討を求める要望書を市に提出しました。（県社会保障推進協議会・楠藤義朝 事務局長）「徳島市民、誰もが安心して年を越せるよう至急、具体的対策を行ってください」要望書を提出したのは、県内の労働組合や市民団体でつくる県社会保障推進協議会です。要望書では