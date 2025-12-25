今季、中日でプレーしたマイケル・チェイビス内野手（30）がレッズとマイナー契約を結んだと24日（日本時間25日）、米スポーツ専門局「ESPN」のカイリー・マクダニエル記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は「レッズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待される」と記した。チェイビスは2014年のMLBドラフト1巡目（全体26位）でレッドソックスから指名され、19年にメジャーデビュー。メジャー通算3