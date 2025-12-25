ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる侵攻を終わらせるためアメリカ側とまとめたとする20項目の和平案の内容を初めて明らかにしました。現地メディアによりますと、ゼレンスキー氏が23日に明かした「20項目の和平案」には、平時のウクライナ軍の規模を80万人とすることや、欧米がNATO加盟国の集団防衛に準ずる「安全の保証」を提供することなどが盛り込まれています。焦点となっている領土問題については、東部・南部の