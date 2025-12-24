22日夜、東京･練馬区のマンションで、27歳の会社員･中窪新太郎さんの遺体が発見された事件。遺体には10カ所以上の刺し傷や切り傷があり、警視庁は殺人事件と断定し捜査している。中窪さんの遺体が発見されるきっかけとなったのが、先週、西東京市の住宅で、母親と息子3人が亡くなった事件だ。この母親の車などから、中窪さんの携帯電話が見つかったことが分かった。2つの事件に、どのような関連があるのか。自宅で36歳の母親と息子