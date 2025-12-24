新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月22日（月）より「年末年始 アニメ無料大放出祭」と題し、人気アニメ300作品以上を無料放送・配信する年末年始の特別企画を開催。 本企画では、「#2026年に持ち越したくないアニメ」と題し、12月22日（月）から大晦日12月31日（水）まで毎日、『ダンダダン』『チ。 ―地球の運動について― 』『タコピーの原罪』『チェンソーマン』など今年の話題作10作品を順次無料配信。また『味方