DeNAジュニア・岡田絃希、野球漫画をきっかけに「天秤打法」習得令和の時代に、個性豊かな打撃フォームで勝負に挑む逸材小学生がいる。12月26〜29日に開催される「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（神宮球場・横浜スタジアム）で2年ぶり奪冠を狙う「横浜DeNAベイスターズジュニア」の岡田絃希（げんき）選手（6年＝静岡・長泉リトルヤンキース）。左打席から広角に打ち分ける打力とミート力が持ち味だが、何よりも、