À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥³¥ó¥É¥ë¥º¡×¤È¸©Ì±¤¬¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÉñÂæ¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÆÁÅç»Ô¤Î¤¢¤ï¤®¤ó¥Ûー¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥É¥ë¥º¡×¤Î¼çºË¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±é½Ð¤âÃ´Åö¤·¤¿¡¢¶áÆ£ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ëÉñÂæ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤³¤Ï±§Ãè´ðÃÏ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÃÏµå¤Ê¤Î¤«¡£¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï±§Ãè¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢ÃÏµå¿Í¡£ À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー