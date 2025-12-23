警察によりますと、12月22日の午後8時頃、徳島市飯谷町宮ヶ谷で、通行人の女性から「木が燃えている」と119番通報がありました。消防が駆け付け、火はおよそ2時間40分後に消し止められましたが、道路脇の木2本が焼けました。けが人や周囲への延焼はありませんでした。近所の人の話によると、焼けたのは神社近くの高さ約20メートルの杉で、警察と消防が出火の原因を調べています。