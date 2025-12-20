ペンシルベニア州立大野球部公式SNSも歓迎来年のプロ野球ドラフト会議で上位候補と目された、す仙台大の最速159キロ右腕、佐藤幻瑛（げんえい）投手が22日、自身のインスタグラムを更新。ペンシルベニア州立大への編入を発表した。同大の野球部公式SNSも佐藤の編入を祝福している。青森県黒石市出身、柏木農高時代は甲子園出場なし。仙台大進学後にめきめき頭角を現し、今年の仙台六大学野球春季リーグでは7試合2勝1敗、リーグ