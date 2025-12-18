サッカー元日本代表で１６日にオランダ１部アヤックスへの加入が発表されたＤＦ冨安健洋（２７）が２１日、成田空港に一時帰国し取材に応じた。負傷の影響で７月から無所属だったが、同クラブとＷ杯北中米大会が開幕する２０２６年６月までの短期契約を締結。２４年６月を最後に日本代表から遠ざかっている中「僕もＷ杯の舞台に立って、優勝に貢献できれば」と復活へ意気込みを語った。２１年から今年７月までイングランド・プ