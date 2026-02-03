2025年２月に右ひざを再手術した冨安健洋は、同年７月にアーセナルを退団。以降は無所属でリハビリを続け、12月にオランダの名門アヤックスに加入した。そして遂に実戦復帰を果たしたのである。現地２月１日に開催されたエールディビジ第21節で、板倉滉と冨安が所属するアヤックスは、エクセルシオールと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。 この一戦でベンチ入りした冨安は81分から出場し、当時アーセナルに所属し