今季まで巨人２軍監督を務め、来季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー」に就任する桑田真澄氏が２１日、セ・リーグでは２７年からの導入が決まり、高校野球では来年の公式戦から実施される指名打者（ＤＨ）制について私見を語った。自身はＰＬ学園の投手として５季連続で甲子園に出場し、優勝２度、準優勝２度。エースとして戦後最多の甲子園通算２０勝を挙げたが、打者としても清原和博に次ぐ２位タイの通