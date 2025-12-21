カンテレ「マルコポロリ！」が２１日、『エバース率いる！東京ニュースター芸人発掘ＳＰ』と題して放送され、エバース、カラタチ、家族チャーハンがゲスト出演した。「家族チャーハン」はＳＮＳＣ２５期で同志社大卒の江頭（３５）と青山学院大卒の大石（３２）で１９９３年に結成。江頭は演劇界の名門・文学座に所属していた元役者。「２８（歳）まで文学座いて、２９でＮＳＣ入った」と自己紹介。異色の経歴にＭＣの東野幸治