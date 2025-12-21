元広島・中村健人は今オフに現役引退を表明今オフに広島から戦力外通告を受けた中村健人外野手が20日、元チームメートの秋山翔吾外野手の野球教室にロングティー部門の講師として登場した。11月のトライアウトを受験してから約1か月半ぶりのグラウンドに立ち、「マッスルメモリー。筋肉が覚えていました」と快音を響かせた。中京大中京、慶大を経てトヨタ自動車へ進むと、持ち前のバッティングスキルを評価されて4番に座った。