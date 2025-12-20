巨人・荒巻が豪州WL最終戦で3号特大弾豪快な一発で武者修行を終えた。巨人の荒巻悠内野手が20日、豪州で行われているウインターリーグでアデレード・ジャイアンツの一員としてシドニー・ブルーソックスとのタブルヘッダー第2戦に出場。3号本塁打を放った。荒巻はこの日、「5番・一塁」で出場すると、1点リードの初回2死一塁で甘めの球を強引に振り抜いた。打球は右中間最深部に飛び込む2ランを放った。今大会3号は同じく参加し