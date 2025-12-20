元広島・宇草が明かした進路「アメリカに挑戦しようと」広島から戦力外を通告され、現役続行を希望して11月にトライアウトを受験していた宇草孔基外野手が20日、横須賀スタジアムで開かれた「秋山翔吾野球教室」に講師として登場。今後について言及する場面があった。茨城・常総学院、法大を経て2020年ドラフト2位で広島に入団すると、1年目から打力と俊足を生かし、ウエスタン・リーグ史上14人目のサイクル安打を達成するなど