NPBは2人…本田はパナソニックで野球を続ける東都大学野球連盟に所属する亜大は20日、4年生の進路を発表した。マネジャー、学生コーチを除く20人中18人が野球継続する。NPB入りは2人。齊藤汰直投手はドラフト2位で広島に、山城京平投手はドラフト3位で巨人に指名された。指名漏れしていた肥田優心投手は独立ルートイン・BCリーグの茨城アストロプラネッツに加入。投手では他の6人も全員が野球を継続。平野大智投手はトヨタ自