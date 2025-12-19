大分県臼杵市の商店街で去年11月に発生した大規模な火災について、城下町の景観を守ることなどが盛り込まれた再建方針案が住民に示されました。 【写真を見る】店舗と住居共存、にぎわい創出へ臼杵市・商店街火災の再建方針案が住民に示される大分 去年11月、八町大路の名前で親しまれる臼杵市中央通り商店街で大規模な火災が発生し、住宅や店舗など合わせて15棟が焼けました。 被災者や市で構成された八町大路火災復興連絡