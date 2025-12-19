2年連続で好投…大台到達は「ご想像にお任せします」ソフトバンクの杉山一樹投手が19日、みずほPayPayドーム内にある球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。今季年俸は4000万円。シーズンでは31セーブを挙げ、自身初のタイトルを獲得。チームとしては5年ぶりの日本一に貢献した。「しっかりとした評価をしていただきました」と充実の表情を見せた。（金額は推定）28歳の杉山は静岡・駿河総合高から社会人の三菱重工広島に進み、20