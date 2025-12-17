全国の人気ご当地パンが集結する「全国パン博覧会」という催しが、12月17日から徳島市で始まりました。県内初開催のこのイベント、一体どんなローカルパンが集まっているのか取材してきました。 （豊成アナウンサー）「クレメントプラザ2階・特設会場では、全国パン博覧会が開かれています。まさに！ジャパン、大集合です」 「全国パン博覧会」は、文字通り北海道から沖縄まで、全国のご当地パンが集まる人気の