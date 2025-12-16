ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が2023年12月に登場した「今夜は まいたけバーガー」を12月19日から期間限定で復活販売します。【画像】「やばい！」これが、まいたけ入り「ナゲット」です！お昼に食べてもOK同商品は、てりやきソースと相性のよい「雪国まいたけ」を約200グラム使用した、バーガーから飛び出るほどのたっぷりボリューミーなバーガーです。マイタケ