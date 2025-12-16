女性との性交を盗撮し、動画サイトに投稿したとして、警視庁は16日、性的姿態撮影処罰法違反容疑で男女3人を逮捕した。男の自宅から女性約100人のわいせつ動画800点以上を押収。女2人との関係を「一夫多妻」と説明している。