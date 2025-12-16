バレーボールと弓道の全国大会に出場する徳島科学技術高校の生徒が12月15日、四国放送を訪れ大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、徳島科学技術高校男子バレーボール部の鎌田翔大主将と、女子弓道部の藤原光里主将らです。男子バレーボール部は3年連続5度目、女子弓道部は2年ぶり2度目の全国大会出場を決めました。四国放送の富永大介常務が「全国でも勝ち上がれるよう頑張って