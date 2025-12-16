2023年にはゴールドグラブ賞FAとなっていたキム・ハソン内野手がブレーブスと1年2000万ドル（約31億400万円）で再契約に至ったと、15日（日本時間16日）に「ニューヨーク・ポスト紙」のジョン・ヘイマン記者が報じた。30歳のキムはパドレス時代の2023年にはユーティリティ部門でゴールドグラブ賞を獲得するなど活躍。昨オフにレイズに加入したが、2024年に手術した右肩の回復に時間を要して出遅れた。7月に復帰したが、その後