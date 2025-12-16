新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を12月12日（金）夜９時30分より放送した。今回は、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど芸能メディアでは報じられない「芸人ニュース」を