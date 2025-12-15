2025年も残すところあと半月ほどになりました。フォーカス徳島では、12月15日から2025年の県内の出来事をテーマごとに振り返ります。「プレーバック2025」初日の15日は、「事件・事故」です。 ■徳島道で高速バスとトラックが正面衝突 （記者）「事故があった高速道路です、バスとトラックは正面衝突し、車体は黒く焦げ、車体は原型をとどめていません」 7月、阿波市市場町の徳島自動車道で、松山から神