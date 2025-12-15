初日の出の名所、大分県佐伯市の豊後二見ヶ浦に新しい大しめ縄がかけられ、新年を迎える準備が進んでいます。 【写真を見る】初日の出の名所・豊後二見ヶ浦長さ65m、重さ5トンの大しめ縄張り替え地元住民400人が“大仕事”大分 14日は、地元の子どもから大人まで400人が参加し、夫婦岩に架かる大しめ縄の張り替えをしました。参加者は5時間かけて長さ65メートル、重さ5トンの大しめ縄を完成させ、海まで運んで夫婦岩