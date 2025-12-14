野球界では2022年のジャッジ以来の受賞はお預け米老舗雑誌「TIME」は今年の最優秀アスリートにWNBAラスベガス・エーシズに所属するエイジャ・ウィルソンを選出した。二刀流に復帰し、3年連続4度目の満票MVPを受賞したドジャースの大谷翔平投手はまた逃した形となった。ウィルソンは女子バスケットボール界のスターとして活躍。今季、WNBA史上最多となる4度目のMVPを受賞した。大谷も二刀流に復帰し、自己最多の55本塁打を放っ