強力助っ人がチームを去る。阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が、退団することが１３日、決まった。竹内孝行球団副本部長が明らかにした。右腕については、ソフトバンク入りが決定的となっており、１年でタテジマのユニホームを脱ぐことになる。竹内副本部長は神妙な面持ちで語った。「デュプランティエ投手との契約交渉を終了しました」。球団は２日に公示された保留選手名簿から外れた後も残留に向けて交渉を重ね