11·î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤­¸å¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×¤òÃµ¤ëÆ°¤­¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¸å¤ÎÀ¯³¦¡×¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÁá´ü¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¯¡¢Æ°¤­»Ï¤á¤ë¶¦ÏÂÅÞ°÷¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£