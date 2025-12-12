フリーアナウンサーの尾崎里紗が10日、オフィシャルブログを更新。今月で３歳になる息子の七五三を家族でお祝いしたことや晴れ着姿の息子が見せた成長の瞬間、撮影に奔走したひとときを明かした。 この日、『七五三』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、七五三のお詣りをして来たときのこと」と切り出し、「もう、感動するぐらいの快晴で 気温も低すぎず、 高くもなく、本当に過ごしやすい気候でした」と絶好の晴れ