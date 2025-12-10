県と徳島市の職員に12月10日、冬のボーナスが支給されました。県職員の平均支給額は90万3307円で、2024年より4.71％増えました。県では、1万2009人にボーナスが支給されました。支給総額は約109億245万円で、管理職を含む一般職への支給割合は平均年齢42.4歳で2.3か月分、期末・勤勉手当を合わせた平均支給額は90万3307円です。前年より4万596円増えました。後藤田知事は、325万1625円です。一方、徳島市では2840人に