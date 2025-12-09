2025年に入り11月末までに県内で確認された特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害総額が、合計で15億円以上にのぼっていることが、県警のまとめで分かりました。県警によりますと、2025年、県内で確認された特殊詐欺の被害総額は約5億5200万円で、2024年の同じ時期より2億8000万円以上増えています。これは、統計の取り始め以来、過去最高額になるということです。11月に県警が認知したケースでは、県内在住の20代の男性