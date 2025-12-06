グラスノー夫妻が共同でSNSを更新大谷翔平投手や山本由伸投手ら、ドジャースナインも思わず喜びの“いいね”を送った。タイラー・グラスノー投手が5日（日本時間6日）、インスタグラムを更新。右腕がSNSで届けた“誓い”にファンも「すっごく素敵」「お見事!!」と祝福している。この日、グラスノーはメーガン夫人と共同でインスタグラムを更新し、挙式の様子を報告した。メーガン夫人が身にまとった純白ドレスに合わせ、グラス