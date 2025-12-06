多くのホテルでは、チェックイン時刻は「午後3時から」、チェックアウト時刻は「宿泊翌日の午前10時」にそれぞれ設定しています。チェックインの時刻を目安に旅行の計画を立てる人は多いと思います。【便利】「えっ…！」これがホテルで使用したタオルの“置き方”です（画像5枚）そもそも、多くのホテルではなぜチェックイン時刻を「午後3時から」、チェックアウト時刻を「宿泊翌日の午前10時」に設定しているのでしょうか。