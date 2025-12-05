12月5日に徳島市の徳島文理大学で、恒例のイルミネーションが点灯され、幻想的な光がキャンパスを彩っています。「3、 2 、1 、点灯」午後6時過ぎ。暗闇に一斉に浮かび上がった青と白の光が、キャンパスを照らし出しました。徳島文理大学のイルミネーションの点灯は、2025年で20回目で、約27万球のLEDを使用しています。「楽しかった」「すごくきれいで良かったです」点灯式では、ダンス部によるパフォーマンス