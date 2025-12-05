佐賀関の大規模火災で被災した人たちを勇気づけようと、5日、大分場所のため来県している大相撲の力士が5日、避難所を訪問しました。 【写真を見る】大相撲力士が避難所慰問「体を触って元気が出た」佐賀関火災の被災者に笑顔と元気大分 77人が避難する佐賀関市民センターを訪れたのは、境川部屋の力士・平戸海と佐田の海です。 九州出身の2人は、大相撲大分場所に合わせて来県していて、被災者を元気づけようと慰問