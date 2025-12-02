巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が残留することが１日、分かった。来日１年目の今季は、ともにチーム最多の１７本塁打、５１打点。米球界からも熱視線を送られる中、粘り強い交渉で基本合意に達した。不動の４番・岡本がポスティング申請してメジャー挑戦。来季は４番候補としても期待がかかる。また、フォスター・グリフィン投手（３０）らは２日に公示される契約保留選手名簿から外れて退団する見込みとなった。待ち