ジャパンカップ中央競馬のG1・ジャパンカップ（芝2400メートル）が11月30日、東京競馬場で行われ、4番人気のフランス馬・カランダガン（セン4、グラファール）が20年ぶりとなる外国馬Vを飾った。勝ちタイムは2分20秒3のレコード。レース後、5着だったジャスティンパレス（牡6、杉山晴）のジョッキーカメラから聞こえた、クリスチャン・デムーロ騎手の日本語が話題になっている。ジョッキーカメラが捉えたのは、スタート直後の