ビートたけし（78）が30日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。多発する交通事故をめぐり、人間の認知能力に私見を述べた。番組では、ブレーキとアクセルの踏み間違いや高速道路の逆走などさまざまなケースで起こる交通事故について取り上げた。道の形状が複雑ゆえに起こる事故もあり、たけしは「道路が複雑になってくると人間が元々持ってる能力が試されてきて」とトーク。車両の高性能化について「時