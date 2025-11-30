これからの時代は貯金だけでは生きていくのは難しいだろう。そのために必要となってくるのが賢い投資だが、いったいどこにいくら、どんなふうに投資すればいいのか…こんな時代だからこそ、若いうちから投資のことを肌で感じておくのは得策だといえる。 【画像】子どもの感覚は侮れない！著者の息子が初めて買った株 経営者で投資家、そして二児の母でもある池澤摩耶氏の書籍『元外資系投資銀行トレーダー