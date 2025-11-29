赤色灯29日午前0時45分ごろ、佐賀市愛敬町の市道で、運転代行業の男性（34）の運転する乗用車が50〜60代くらいの歩行者の男性をはねた。その後、運転していた男性が車を降り救護していたところ、別の乗用車が2人に衝突した。2人は病院に運ばれ、歩行者の男性が死亡、運転代行業の男性は重傷。2人にぶつかった乗用車を運転していた男性（35）にけがはなかった。佐賀南署は死亡した男性の身元を調べるとともに、詳しい状況を捜査