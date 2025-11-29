ついに職場での行動を決めた二人。怖さと緊張で胸が締めつけられる中、上司に相談する瞬間がやってきます。これまで見て見ぬふりをしてきた日々と決別し、小さな勇気が職場の空気を少しずつ変えていきます。『お金貸しておばさん』第4話をごらんください。 お金の貸し借りの証拠を武器に、上司へ告発する日をうかがっていました。ある日、売り場で藤井さんを怒鳴りつける高山さんに痺れを切らした主人公は、藤井さんと上司の元へ